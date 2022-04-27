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Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

27.04.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 21-27 Nisan tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 24,46 gram kokain, 18,53 gram sentetik uyuşturucu, 9,93 gram esrar ve 1,7 gram eroin ele geçirildi.

İki kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 10 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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