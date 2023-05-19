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Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

19.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 12-18 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 31,90 gram sentetik uyuşturucu, 24,68 gram esrar, 30,06 gram eroin, 0,71 gram afyon sakızı ve 28 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem başlatıldı.

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