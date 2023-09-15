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Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı

15.09.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 8-14 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 28,62 gram esrar, 20,18 gram sentetik uyuşturucu, 19,74 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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