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Van’da trafik kazası; 1 yaralı

VAN HABERLERİ  | 22.04.2020 12:57 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Beyüzümü Mahallesinde meydana geldi.

Van’da trafik kazası; 1 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Beyüzümü Mahallesinde meydana geldi. 2 otomobilin çarptığı ve 1 kişinin sıkıştığı ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı, sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Van’da trafik kazası; 1 yaralı

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