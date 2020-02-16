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Van’da trafik kazası: 3 yaralı

VAN HABERLERİ  | 16.02.2020 18:40 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Van’dan Edremit istikametine giden ve plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında yolların buzlu olmasından dolayı kayarak takla attı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Van’dan Edremit istikametine giden ve plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında yolların buzlu olmasından dolayı kayarak takla attı. 29 Ekim 2019 tarihinde açılan kavşağın alt geçinde meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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