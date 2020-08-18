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Van’da Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor

VAN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:34 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor.Daha önce Kent Park’ta kadınlar ve gençlerin kullanabilecekleri alanlar oluşturan İpekyolu Belediyesi, aynı parkta öğrencilerin nitelikli bir şekilde kullanabileceği ‘Eğitim köşkü’ açıyor.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor.
Daha önce Kent Park’ta kadınlar ve gençlerin kullanabilecekleri alanlar oluşturan İpekyolu Belediyesi, aynı parkta öğrencilerin nitelikli bir şekilde kullanabileceği ‘Eğitim köşkü’ açıyor. Projenin tanıtımı amacıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurguladı. Daha önce Bostaniçi Mahallesi’nde hayata geçirilen ‘Eğitim köşkü’ projesine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Aslan, Kent Park’ta inşa edilecek eğitim köşkünde personel ve danışma odaları, ergonomik mobilyalarla kişisel çalışma ve etüt alanlarının oluşturulacağını söyledi. Kitaplık alanlarının oluşturulduğu eğitim köşkünde bay, bayan ve engelli wc ile mutfak ve depo alanlarının bulunacağını ve burada öğrencilere kahve ve çay ikram edileceğini belirten Aslan, “Yapılacak eğitim köşkünde amacımız, öğrencilerin eğitim merkezi olarak kullanılabilecek güvenli bir merkezin kurulmasına ön ayak olmak ve öğrencilere okul dışındaki zamanlarını sağlıklı ve güvenli kullanabilecekleri, eğitime destek olan bir ortam sağlamaktır” dedi.
Yapacakları eğitim köşklerinin Türkiye’de örneğinin bulunmadığını belirten Kaymakam Aslan, “En fazla önemsediğimiz hizmetlerin başında eğitim geliyor. Ben ev ziyaretlerinde gençlerin, çocukların küçücük odalarda, küçücük masalarda 4-5 kişi oturup ders çalışmaya gayret gösterdiklerini gördüm. O yüzden bizde dedik ki İpekyolu’nun belli noktalarına eğitim köşkü yapalım. Bostaniçi Eğitim Köşkümüz inşallah en kısa zamanda başlayacak, diğerini de şehrin merkezinde ki Kent Park’ta yapacağız. Çocuklar için ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, sıcak bir ortam hazırlayalım istedik. Orada tek istediğimiz çocuklarımızın güven içerisinde, huzur içerisinde bir ortam da ders çalışmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Eğitim köşklerimize rağbet gösterileceğine inanıyorum”
Şehrin 4-5 yerine daha ‘Eğitim Köşkü’ inşa edeceklerini söyleyen Aslan, “Bu eğitim köşklerinde bazen matematikçi, bazen fizikçi, bazen kimyacı veya diğer branş öğretmenleri ihtiyaç duyulduğunda görevlendirilecek olup bu öğretmenlerimiz çocuklarımıza ders anlatacak, rehberlik edecek. Bu konu ile ilgili de milli eğitim ile protokolümüz var zaten. Gerekli desteği sağlayacağız. Belki buraya birçok yerden kardeşlerimiz gelip ders çalışacak. Asıl amacımız o çocuklarımıza o fırsat eşitliğini sağlamaktır. İnşallah başarılı oluruz. Ben eğitim köşklerimize çok fazla rağbet gösterileceğini inanıyorum. Bu anlamda eğitim köşklerimizin öğrencilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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