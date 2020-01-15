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  4. Van’da tutuklu ve hükümlülere yönelik etkinlik

Van’da tutuklu ve hükümlülere yönelik etkinlik

VAN HABERLERİ  | 15.01.2020 20:00 | Son Güncelleme

Van’da Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamına cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi.Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Van’da Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamına cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi.
Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ile Van gençlik spor il müdürü Nevzat İnanç’ın birer konuşma yaptığı programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan müzik dinletisi ve çeşitli etkinlikler sahnelendi.
Eğlenceli anların yaşandığı programda tutuklu ve hükümlüler güzel bir gün geçirdi. Programa Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof, Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İpekyolu gençlik ve spor müdürü İbrahim Sancar, Halk sağlığı Müdür Yardımcısı Şemsettin Oflas, ceza infaz kurumu müdürleri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.
Etkinlikte, tutuklu ve hükümlülere ikramlarda bulunuldu. Tutuklu ve hükümlüler, güzel bir gün geçirmelerine vesile olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile T Tipi Ceza İnfaz Kurumu görevlilerine teşekkür etti.

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