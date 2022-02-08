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Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı

08.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yaklaşık 115 kilogram eroin yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dedektör köpeği "Thor"la bir otomobilde arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 100 paket halinde 114 kilo 900 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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