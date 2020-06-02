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Van’da yeniden hizmete açılan işletmeler denetlendi

VAN HABERLERİ  | 02.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Kontrollü Sosyal Hayat’a geçiş süreci ile ilgili kent genelindeki kafe, pastane, kahvehane ve lokantalarda denetim yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, pastane, lokanta ve restoran gibi işletmelerin yeniden açılmasıyla zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Kontrollü Sosyal Hayat’a geçiş süreci ile ilgili kent genelindeki kafe, pastane, kahvehane ve lokantalarda denetim yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, pastane, lokanta ve restoran gibi işletmelerin yeniden açılmasıyla zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Korona virüs salgınının ortaya çıkmasından bugüne denetimlerini sürekli sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, tedbirlerinin hafifletilmesi sonrasında da denetimlerini devam ettiriyor. Zabıta Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, halk sağlığı için iş yerlerinde dezenfektan bulundurulması, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeninin oluşturulması ve hijyen konuları ile ilgili işletme sahiplerine bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler ayrıca doğrudan temasa neden olan okey ve tavla gibi oyunların oynanmaması için de esnafı uyardı.
Yeni açılan iş yerlerinin sürece ayak uydurmaları için denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, “Yeni normalleşme süreci ile birlikte ilimizde de hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetim yaptık. Kahvehane, kafe ve lokanta gibi işletmelerde girişlerde dezenfektan bulundurma, sosyal mesafe kuralını gözetme ve hijyen konularında ilçe belediyemizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer merkez ilçelerimizde de çalışanlarımız devam ediyor. Bizler yoğunluğun olduğu noktalara öncelik verdik. Çalışmalarımız ilgili genelgeler ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda sürecek” dedi.

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