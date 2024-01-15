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  4. Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye ulaştırdı

Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye ulaştırdı

15.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Van'ın Başkale ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Dikmen Mahallesi'nde yaşayan, tansiyon ve şeker hastası kadının rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Mahallenin yolunun kapalı olması dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesinin karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı, 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Van kar ambulans

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