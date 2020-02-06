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Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler Karagöz ve Işık'ın cenazeleri Kocaeli'ye getirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler Karagöz ve Işık'ın cenazeleri Kocaeli'ye getirildi

KOCAELİ (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz ve Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazeleri, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Şehitler Karagöz ve Işık'ın cenazesini aileleri, yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekili Erdal Yücel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, askeri ile mülki erkan karşıladı.

Askeri uçaktan tören mangasınca alınan Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşı, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Beylediyesine ait cenaze nakil araçlarına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Karagöz'ün naaşı, İbrikdere Mahallesi Atalar Camisi'ne götürülürken, Işık'ın cenazesi ise kara yoluyla memleketi Düzce'ye uğurlandı.

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