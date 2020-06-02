YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’daki inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimi

Van’daki inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimi

VAN HABERLERİ  | 02.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini sürdürüyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kuralları uygulamanın yanı sıra iyileştirici ve önleyici bir anlayışı esas aldıkları belirtilerek, “İpekyolu Belediyesi, yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanların ve vatandaşların sağlığını, güvenliğini destekleyen, önleyen, kaliteyi artıran bir araç olarak değerlendiriyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini sürdürüyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kuralları uygulamanın yanı sıra iyileştirici ve önleyici bir anlayışı esas aldıkları belirtilerek, “İpekyolu Belediyesi, yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanların ve vatandaşların sağlığını, güvenliğini destekleyen, önleyen, kaliteyi artıran bir araç olarak değerlendiriyor. Bu anlayış ve hedefle, belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ilçe sınırlarında faaliyet gösteren inşaat alanlarını denetleyerek, alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar için inşaat sahipleri ile çalışanlara uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. 2020 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen yapı ruhsatlarının kazı çalışması aşamasından itibaren inşaat sahipleri iş güvenlikleri konusunda uyarılmıştı, uyarılara uymayan 8 yapı ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı” denildi.
Yapı Kontrol Müdürü Veysel İlikçi de, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu konuda ki hassasiyetimiz ilerleyen zamanlarda da kararlılıkla devam edecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Van Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
02:50
Sabah
04:37
Öğle
12:09
İkindi
16:03
Akşam
19:32
Yatsı
21:11

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

Tuşba belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram desteği

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.