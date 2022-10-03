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Van'daki terör operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

03.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki terör operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 9 FETÖ, 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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