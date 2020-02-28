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VANESOB’tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

VAN HABERLERİ  | 28.02.2020 18:59 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, İdlib şehitleri için taziye mesajı yayımladı.Başkan Berge mesajında, “İdlib’de meydana gelen hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmuş, 32 askerimiz de yaralanmıştır.

VANESOB’tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, İdlib şehitleri için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Berge mesajında, “İdlib’de meydana gelen hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmuş, 32 askerimiz de yaralanmıştır. Her zamankinden daha fazla güçlü ve birlik içinde olacağız. Ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refahı ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da millet olarak her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçteyiz. Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyinde birçok ilden şehit verdik. Şehitlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz. Türkiye olarak yastayız. Ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük acı, hüzün doluyuz. Birlik ve beraberliğimiz ve ülkemizin geleceği için canını veren askerimize minnettarız. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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