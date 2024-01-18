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Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

AA AA
18.01.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızının 2012'de kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirten Nazlı Sancar, annelerin evlatlarına kavuşmasıyla umutlarının arttığını söyledi.

Eyleme kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Sancar, "49 evladımızı terör örgütünün elinden kurtardık. Her hafta yeni bir umutla buraya geliyoruz. Van'da, Diyarbakır'da ve Ankara'da mücadele veren bir anneyim. HDP ismini değiştirse bile enselerinden inmeyeceğim. Umutlarımız gittikçe artıyor. Biz sadece burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın ellerine silah veriyorlar ve hayatlarını karartıyorlar." diye konuştu.

Saliha Mert ise oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade ederek, "Artık kan dökülmesin, biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum artık evine gel. Sen de devlete teslim ol. Kardeşlerin seni soruyor ve görmek istiyor. Lanet olsun bunlara, isim değiştiriyorlar fakat ellerindeki kan hala aynı." dedi.

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