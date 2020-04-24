YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı minik Ferdi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu

Vanlı minik Ferdi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu

VAN HABERLERİ  | 24.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Vanlı 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Ferdi Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Vanlı minik Ferdi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu

Vanlı 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Ferdi Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında evinin balkonundan İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu.
Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl korona virüsten dolayı evlerde yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel birçok kişi balkonlarda İstiklal Marşı okudu. Van’ın İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi’nde ikamet eden 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Ferdi Ulutaş da, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını evinin balkonundan ezbere okuyarak herkesin takdirini kazandı.
Minik Ferdi’nin İstiklal Marşı’nı şaşırmadan ezbere okumasından dolayı site sakinleri de kendisini alkışladı.
Korona virüsten dolayı okulların kapandığını belirten Ferdi’nin babası Gazeteci Bişar Ulutaş, "Zaman zaman çocuğumuza evde birebir ders veriyor, şiirler ezberletiyoruz. Ferdi, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını yaklaşık iki ay önce ezberlemişti. Bu özel günde balkondan okudu. Bu vesileyle, bizler de tüm çocukların bayramını kutluyor ve halkımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Van Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:11
Öğle
12:10
İkindi
15:55
Akşam
18:58
Yatsı
20:23

Van Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor

Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Yüksekova'dan Irak Ve İran'a Çivi Ihraç Edilecek

Yüksekova'dan Irak Ve İran'a Çivi Ihraç Edilecek

Ak Partili Aras’tan İpekyolu Hastanesi'ne Ziyaret

Ak Partili Aras’tan İpekyolu Hastanesi'ne Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.