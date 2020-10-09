YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı tekstilciler, Van Büyükşehir Belediyesi 40 bin maske hediye etti

Vanlı tekstilciler, Van Büyükşehir Belediyesi 40 bin maske hediye etti

VAN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

Van tekstil kentte hizmet veren 2 tekstil atölyesi, Van Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinde kullanması için 40 bin adet maske hediye etti.Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla halkın büyük takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesine bir destekte Vanlı tekstilcilerden geldi.

Van tekstil kentte hizmet veren 2 tekstil atölyesi, Van Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinde kullanması için 40 bin adet maske hediye etti.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla halkın büyük takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesine bir destekte Vanlı tekstilcilerden geldi. Van tekstil kentte hizmet veren tekstil firmaları, Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve vatandaşlara dağıtılması için 40 bin adet Avrupa standartlarına uyumlu ful ultrasonik cerrahi maske verdi. Maskelerin Van Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde dağıtılacağını düşündükleri için böyle bir karar aldıklarını belirten atölye sahipleri Ercan Selçuk ve Şahin Karav, “Zor günleri geçirdiğimiz bu süreçte halkımıza ve belediyemize katkı sağlamak için bu kararı aldık. Amacımız ürettiğimiz maskelerin en iyi şekilde halkımıza ulaştırılmasıdır. Ulaşım konusunda da en iyi hizmeti verecek kurumun belediye olduğunu düşündük ve bu yüzden kendi üretimimiz olan 40 bin maskeyi belediyemize hediye ettik. Belediyemiz maskeleri hem halkımıza hem de belediyenin hizmetlerinde kullanması bizleri mutlu edecektir. Maskelerimiz halkımıza hayırlı olsun” dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Casper VIA S48 satışta
Casper VIA S48 satışta
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

Van Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
11:59
İkindi
15:11
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Cadde Eczanesi
Tusba
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Van'da belediyenin açtığı kursa katılan 30 öğrenci üniversite hayaline kavuştu
Van'da belediyenin açtığı kursa katılan 30 öğrenci üniversite hayaline kavuştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı
İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.