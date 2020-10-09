Vanlı tekstilciler, Van Büyükşehir Belediyesi 40 bin maske hediye etti

Van tekstil kentte hizmet veren 2 tekstil atölyesi, Van Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinde kullanması için 40 bin adet maske hediye etti.

Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla halkın büyük takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesine bir destekte Vanlı tekstilcilerden geldi. Van tekstil kentte hizmet veren tekstil firmaları, Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve vatandaşlara dağıtılması için 40 bin adet Avrupa standartlarına uyumlu ful ultrasonik cerrahi maske verdi. Maskelerin Van Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde dağıtılacağını düşündükleri için böyle bir karar aldıklarını belirten atölye sahipleri Ercan Selçuk ve Şahin Karav, “Zor günleri geçirdiğimiz bu süreçte halkımıza ve belediyemize katkı sağlamak için bu kararı aldık. Amacımız ürettiğimiz maskelerin en iyi şekilde halkımıza ulaştırılmasıdır. Ulaşım konusunda da en iyi hizmeti verecek kurumun belediye olduğunu düşündük ve bu yüzden kendi üretimimiz olan 40 bin maskeyi belediyemize hediye ettik. Belediyemiz maskeleri hem halkımıza hem de belediyenin hizmetlerinde kullanması bizleri mutlu edecektir. Maskelerimiz halkımıza hayırlı olsun” dediler.

