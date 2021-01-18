YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanspor FK. Ömer Yıldız’ı renklerine bağladı

Vanspor FK. Ömer Yıldız’ı renklerine bağladı

18.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vanspor FK. Ömer Yıldız’ı renklerine bağladı

Misli.com TFF 2.

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü (FK), forvet Ömer Yıldız’ı renklerine bağladı.
Vanspor Futbol Kulübünün (FK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor’da forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli forvet Ömer Yıldız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Vanspor FK., geçtiğimiz günlerde ise Şanlıurfasporda forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli stoper Emre Özkan, Sancaktepede forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve yine Şanlıurfasporda forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli sol bek Muhammet Mahmut Emir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:22
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:40

Van Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Genç Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı

İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı

İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı

İran askerlerinin, Van'da çığ düştüğü, 9 İranlının çığ altında kaldığı ihbarı asılsız çıktı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Vanspor FK. Ömer Yıldız’ı renklerine bağladı

Vanspor FK. Ömer Yıldız’ı renklerine bağladı

ASKON heyetinden Başkan Ensari’ye ziyaret

ASKON heyetinden Başkan Ensari’ye ziyaret

Köy çocuklarını ısıtan yardım

Köy çocuklarını ısıtan yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.