YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi pancar daha çok kazandıracak”

VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi pancar daha çok kazandıracak”

VAN HABERLERİ  | 18.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi şeker pancarının daha çok kazandıracağını söyledi.Erciş Şeker Fabrikası, bu yıl şeker pancarı ekecek üreticilere ton başına net 300 TL ilave olarak yüzde 10 daha (30 TL) prim desteği verecek.

VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi pancar daha çok kazandıracak”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi şeker pancarının daha çok kazandıracağını söyledi.
Erciş Şeker Fabrikası, bu yıl şeker pancarı ekecek üreticilere ton başına net 300 TL ilave olarak yüzde 10 daha (30 TL) prim desteği verecek. 2020 yılı için firesi düşürülmüş yüzde 16 polar şeker ihtiva eden net 1 ton A kotası şeker pancarının baz alım avans fiyatı 300 TL olduğu kaydedildi. 16 polar değerden sonra her bir puan için 18.75 kuruş ilaveten para ödenecek. Van Gölü Havzası ortalama şeker varlığı 16 ile 21 arası değişirken, yaklaşık değerin yüzde 18 civarında olduğu belirtildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, A kotası pancar birim fiyatının yüzde 10’u oranında ilave pancar üretim teşvik primi verileceğini duyurdu. Süer, ortak çalışmaları neticesinde daha önce uygulanan 40 bin tonluk üretim kotasının 80 bin tona çıkartılmasının çiftçiler için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Göreve geldikleri ilk andan itibaren müşterek çalışma ve ortak aklı önemseyerek kurum, kuruluş ve STK’lar ile sık sık bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Süer, bölgenin ancak çok çalışma ve üretimle kalkınabileceğini, alternatif ürün yetiştiriciliği ve devletin şeker fabrikalarına tanıdığı imtiyazlarla çiftçinin ekimden önce ne kazanacağını bildiğini belirtti. Çiftçilere gübre, tohum, ekim, sulama, ilaç, çapa, söküm avansı ile nakliye avantajı sunulduğunu da belirten Başkan Süer, “Hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen ürünün yüzde 17’si oranında küspe ücretsiz veriliyor. Küspe ihtiyacı olmayan üreticilere ise ton başına 2019 yılında uygulanan 90 TL’lik fiyat uygulanarak ek bir fırsat sağlandı” dedi.

“Daha fazla ekim olmalı”
Yüzde 10’luk pancar üretim teşvik priminin kalıcı olarak devam etmesi için fazla ekim yapılması gerektiğini dile getiren Süer, “Yeteri kadar ekim ve üretim olmaması durumunda bu teşvik primi sonraki yıllarda kaldırılabilir. Ayrıca üreticilerimizin küspe bedeli, şirketin ekonomik durumuna göre mayıs veya haziran ayı sonu itibariyle nakit olarak ödenecek. Çiftçilerimiz prim desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye Erciş Şeker Fabrikasından ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Van Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:25
İkindi
15:25
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Van Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘kişisel gelişim’ konferansı

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘kişisel gelişim’ konferansı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.