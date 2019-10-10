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VAR kablosunu çıkardı! Krizin nedeni ortaya çıktı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da Al Nassr - Al Fateh maçında bir staydum çalışanı VAR kablosunu çıkardığı için sistem bozuldu.

Suudi Arabistan'da Al Nassr ile Al Fateh arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. VAR sisteminin bozulduğu müsabakada, sistemin bozulma nedeni ortaya çıkınca ilginç bir durum yaşandı.

"TELEFONUNU ŞARJ ETMEK İÇİN VAR KABLOSUNU ÇIKARDI"

SportBible'da yer alan habere göre, Al Nassr - Al Fateh maçının ikinci yarısında stadyum çalışanlarından birinin telefonunu şarj etmek için VAR sisteminin kablosunu çıkardığı ve sistemin bu nedenle çalışmadığı ortaya çıktı.

BOLİVYA'DA DA VAR KRİZİ

VAR sisteminin gelişiyle futboldaki değişim Avrupa dışında birçok ülkeye yansıdı. Başka bir problem ise geçtiğimiz aylarda Bolivya'da yaşandı. Bolivya Ligi'nde Always Ready - Bolivar maçının orta hakemi, Bolivya'da VAR sistemi olmamasına rağmen son dakikada yardımcılarıyla konuştuktan sonra VAR işareti yaparak penaltı kararı vermişti.

KOLOMBİYA'DA DA BENZER OLAY

Kolombiya Ligi'nde Bucaramanga - Santa Fe maçının hakem Wilmar Rodan, Bucaramanga'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü VAR işaretini göstererek geçerli saydı.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
al nassr Al Fateh VAR Suudi Arabistan

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