Varto’da Kur’an kursu binası açıldı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, hayırsever vatandaşlar tarafından Kaynarca köyünde yapılan Kur’an kursu binasının açılışını yaptı.

Kaynarca köyünde Varto Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların ortaklaşa 250 metrekare üzerinde yaptıkları iki katlı ve yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli Kur’an kursu binasının açılışı yapıldı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile köylülerin katıldığı açılışta konuşan Kaymakam Ertuğrul Avcı, artık bu köyün isminin terörle anılmasını istemediğini belirterek, “Bu köyün bundan böyle hizmetlerle anılmasını istiyorum. Kaynarca terörle değil hizmetle anılsın, güzel işlerle anılmasını istiyoruz. Bu da işte onlardan bir tanesi. Dün de güzel bir haber aldık. Varto’da termal suyla ilgili çalışmamız sonuç verdi. Orda sıcak suyumuz çıktı. Kaynarca köyünde de bir termal kaynağımız var. Onu da inşallah hayata geçirip turizm merkezi haleni getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

