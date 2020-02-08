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Varto’da taşımalı öğrencilere verilen yemekler denetlendi

MUŞ HABERLERİ  | 08.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, taşımalı sistemle eğitim öğretim gören öğrencilere yemek veren firmayı denetlediMilli Eğitim Şube müdürleri Şerafettin Yıldız ve Evren Biter, ilçede taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti veren yemek fabrikasını denetlediler.

Muş’un Varto Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, taşımalı sistemle eğitim öğretim gören öğrencilere yemek veren firmayı denetledi
Milli Eğitim Şube müdürleri Şerafettin Yıldız ve Evren Biter, ilçede taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti veren yemek fabrikasını denetlediler. Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne’nin talimatları doğrultusunda şube müdürleri Şerafettin Yıldız ile Evren Biter, öğrencilere yemek hizmeti veren yemek fabrikasına gelerek özelikle hijyen olup olmadığı, depolamış oldukları yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediklerine ve kaliteli ürün alıp almadıklarını kontrol ederek, öğrencilerin daha sağlıklı ve kaliteli yemek yemeleri konusunda gerekli incelemeleri yaptılar.
Burada açıklamada bulunan Şube Müdürü Evren Biter, “Özellikle öğrencilerimizin daha temiz ve sağlıklı yemek yemeleri konusunda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün yemek yapan fabrikayı kontrol ettik. Eksikliklerin giderilmesi konusunda kendilerini uyardık. Özellikle hijyen olup olmadığı ve öğrencilere kaliteli ürün getirip getirmediklerine baktık. İlk etapta herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bundan sonra da denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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