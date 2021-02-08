YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VASKİ ekiplerine çirkin saldırı

VASKİ ekiplerine çirkin saldırı

08.02.2021 01:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik taşlı, sopalı ve baltalı saldırıda bulunuldu.VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "7 Şubat 2021 tarihinde kanalizasyon abone arızası ihbar üzerine ekiplerimizce saat 15.00 sularında İpekyolu İlçesi’ne bağlı Bostaniçi Mahallesi Gündoğdu mevkiine intikal edip arızaya müdahale ederek, arıza giderilmiştir.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik taşlı, sopalı ve baltalı saldırıda bulunuldu.
VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "7 Şubat 2021 tarihinde kanalizasyon abone arızası ihbar üzerine ekiplerimizce saat 15.00 sularında İpekyolu İlçesi’ne bağlı Bostaniçi Mahallesi Gündoğdu mevkiine intikal edip arızaya müdahale ederek, arıza giderilmiştir. Daha sonra oluşan arızanın hizmet bedelinin vatandaşın içme suyu abone numarasına yansıtılmak istenmesi üzerine vatandaşlar tarafından kurumumuz personeline ve aracına taşlı, sopalı ve baltayla saldırıda bulunulmuştur. Yapılan saldırı da çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Fakat iki personelimiz çeşitli yerlerinden yaralanmış, basınç aracımızın kabin kısmı kullanılamaz hale gelmiştir. Yaralı personellerimiz ilk tıbbi müdahaleleri yapılmak üzere ambulansla çeşitli hastanelere sevki yapılarak ilk müdahaleleri yapılmıştır. Olayla ilgili kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:26
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Nur Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

İpekyolu Belediyesinden sokak konseri

İpekyolu Belediyesinden sokak konseri

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Karabet Geçidi’nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Karabet Geçidi’nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi

Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi

Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı

Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.