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VASKİ Genel Müdürü Kaplan’dan su kesinti açıklaması

VAN HABERLERİ  | 09.06.2020 09:08 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kentteki su kesintisiyle ilgili bir açıklama yaptı.Yaşanan arızadan ötürü şehirde belli yerlerinde su kesintilerinin yaşanacağını kaydeden Genel Müdür Kaplan, su kesintisinin tüm kentte olmadığını kaydetti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kentteki su kesintisiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Yaşanan arızadan ötürü şehirde belli yerlerinde su kesintilerinin yaşanacağını kaydeden Genel Müdür Kaplan, su kesintisinin tüm kentte olmadığını kaydetti. Arızanın kenti besleyen bin 500’lük ana hatta meydana geldiğini dile getiren Kaplan, onarım çalışmasının dün gece başladığını duyurdu. Kaplan, “Van kent merkezi bin 500’lük ve 2 binlik iki ayrı hattan beslenmektedir. Arıza eski bin 500’lük hatta meydana gelmiş. Kesinti bu hat üzerinden beslenen yerlerde olacaktır. 2 binlik hat tam kapasite çalışmaya devam edecek ve Şabaniye deposu üzerinden şehri besleyecektir. Buna rağmen su tüketiminin yüksek olduğu bir sezon olduğundan, merkez mahallelerde su seviyesi düşüşler yaşanabilir. Tüm şehirde su kesinti yoktur. Bu nedenle özellikle arıza devam ederken bahçe sulamalarından uzak durulmalıdır” dedi.
Arızanın yaşandığı bölgeden suyu karayollarına ait menfezler vasıtasıyla yola zarar vermeden göle ulaştırdıklarını belirten Kaplan, “Ancak arızanın karayolunu deforme etmesinden korkuyoruz. Bu gece 02.00’den itibaren suyu kaynaktan keserek, ana hat üzerinde oluşan bu büyük arızayı ve korona virüsü nedeniyle beklettiğimiz Edremit merkez, Çiçekli ve eski TOKİ çıkışındaki 3 küçük arızayı daha gidermeye çalışacağız. Arızayı gidermekte ekiplerimiz yeterli donanımdadır. Sıkıntımız hattaki suyun boşalmasının uzun sürmesidir. Bu nedenle arızanın daha fazla büyümeden giderilmesi gerekir. Hattı bu gece kapatarak tamiratına başlıyoruz. Ayrıca tekrar altını çizerek belirteyim, lütfen bahçe sulaması yapmayalım yapan komşularımızı da uyaralım” diye konuştu.

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