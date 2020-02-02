Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perver Gençlik Teşkilatı yayınladığı açıklama ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı yaptığı haberle hedef gösteren İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne ve Türk Bayrağı’nı yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos’a sert tepki gösterdi

Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet Demirkol tarafından yapılan açıklamada, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen gazete ve Yunan Milletvekili sert bir dille kınandı.

Demirkol açıklamasında: “ Hakan Fidan Türkiye’mizin bir değeridir. Hakan Fidan için milyonlarca genç gözünü kırpmadan ölür. Hakan Fidan’ın bu ülke ve bölge ülkelerinin barışı için yaptıkları ortadadır. Hakan Fidan yalnız değildir. İran ve Türkiye’yi bir birine kimse benzetmesin. İsrail’in densiz kendi bilmez gazetesinde yer alan haberi şiddetle kınıyoruz. Hakan Fidan’a canımız fedadır. Biz ülkenin gençleri olarak, ne İsrail’in çapsız gazetesine ne de Yunan Milletvekilin Bayrağımıza yaptığı çirkin hareketine pabuç bırakmayız. Başkan Erdoğan demeyeli, “Topunuz gelin. Allah’ın izni ile bu milleti aşamayacaksınız” sözünde olduğu gibi bizde onlara aynısını diyoruz. Bir daha belirtiyoruz ki, Bayrağımıza ve Ülkemizin değeri Hakan Fidan’a alçakça saldıranlar sabrımızı daha fazla zorlamasınlar. Bayrağımıza ve ülkemizin bütün değerlerine bu tarz alçakça saldıranlar unutmamalıdır ki, Türkiye’miz bir bütündür ve çok güçlü bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

