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Vatandaş ihbar ediyor, Aziziye gerekeni yapıyor

19.02.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Aziziye Belediyesi, ilçe sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda sıra dışı bir böcek operasyonuna imza attı.Dadaşkent’in oldukça dışında bir sokak boyunca öbeklenmiş böcek larvaları bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Aziziye Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi ilaçlayıp larvalardan temizlemekle kalmadı, aynı zamanda alınan örnekleri Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne de inceletti.

Aziziye Belediyesi, ilçe sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda sıra dışı bir böcek operasyonuna imza attı.
Dadaşkent’in oldukça dışında bir sokak boyunca öbeklenmiş böcek larvaları bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Aziziye Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi ilaçlayıp larvalardan temizlemekle kalmadı, aynı zamanda alınan örnekleri Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne de inceletti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlaçlama, genel hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımız periyodik aralıklarla zaten yürütülmekle birlikte bu tarz sıra dışı durumlara ise çok özel bir hassasiyet gösteriyoruz” dedi.
Aziziye Belediyesi işi sıkı tutuyor
Aziziye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay, çağrı merkezine ulaşan bir ihbarla başladı. Dadaşkent’te yerleşim merkezi dışında bir sokakta yol boyunca böcek larvaları bulunduğunun bildirilmesiyle birlikte teknik araç ve gereçlerle bölgeye ulaşan ekipler, sokakta ve çevrede hem inceleme yaptı, hem de araştırma için numune aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokağı baştan aşağı ilaçlayarak temizledikten sonra alınan numunelerle Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yolunu tuttu. Burada yapılan incelemede; sıçrar kuyruklular familyasından olduğu anlaşılan söz konusu türün zararlı atıkları parçalayarak toprak için faydalı besinlere dönüştürdüğü ve ortada tedirgin olmayı gerektiren bir durumun bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca bu böcek türünün doğal ortamının toprak ve bitki örtüsü olduğunun altı çizilerek, “Sokağın ilaçlanmış olması kesinlikle doğru bir yöntem olmuş” denildi.
Başkan Orhan: Halk sağlığı önceliğimizdir
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, küresel salgın sebebiyle son bir yıldır ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının daha da yoğunlaştırıldığını hatırlatarak, “İlçemizde hem Dadaşkent ve hem de Ilıca’da, yine bağlı kırsal mahallelerimizde periyodik olarak ilaçlama yapıyor, halkımızın ortak kullanım alanlarını sürekli dezenfekte ediyoruz. Kuşkusuz karşı karşıya kaldığımız sıra dışı durumlarda ise, en ince ayrıntıyı bile değerlendiriyoruz. Her ne kadar yerleşim merkezine uzakta olsa da, vatandaşlarımızdan gelen bu ihbarı da anında değerlendirdik ve gereğini yaptık. Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir, önceliklidir. Bu doğrultuda süreci yakından takip eden Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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