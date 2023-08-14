YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Vatandaşlar, 20 köye geçiş sağlayan ve selde yıkılan köprünün yapılmasını istedi

Vatandaşlar, 20 köye geçiş sağlayan ve selde yıkılan köprünün yapılmasını istedi

14.08.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla köyünde vatandaşlar, 2021 yılında yaşanan sel sonrası yıkılan ve 20 köyün geçiş sağladığı köprünün yeniden yapılmasını talep etti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Alatarla köyünde yaklaşık 20 köyün geçiş sağladığı çevre yolu köprüsünün ayakları hasar gördü. Yapılan inceleme sonrasında köprünün araç geçişine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Daha sonra hasarlı köprü yıkılarak yakın bir bölgeye menfezden geçici bir yol yapıldı. Zamanla yaşanan yağışlardan ötürü geçici menfez yolda hasar aldı. Bu sırada aradan geçen 3 yıla rağmen yıkılan köprünün yerine yenisi ise yapılamadı. Sarımsak hasadının başlaması ve bölge insanının geçimini çiftçilikle sağlaması sebebiyle vatandaşlar, yaklaşık 20 köyün faydalandığı köprünün yeniden yapılmasını talep etti.

“SARIMSAKLARIMIZI SATMAK İÇİN KÖPRÜDEN GEÇİP PAZARA İNEMİYORUZ”

20 köyün kullandığı çevre yolu köprüsünün, 2021 yılında yaşanan sel sonrasında yıkıldığını belirten Taşköprü’nün Alatarla köyü sakinlerinden Hüseyin Yıldırım, “Köprünün yıkılmasının üzerinden üç yıl geçti, buraya birçok kez yetkili geldi. Köprünün ayakları hasar almıştı, idareten de olsa köprüden geçiliyordu. Köprünün ayaklarına biraz güçlendirme yapılabilirdi. Ayakları güçlendirildikten sonra üzerinden rahatlıkla geçilebilecek bir köprüydü. Üç yıldan beri köprünün yapılmasını bekliyoruz. Geçici olarak yakın bir bölgeye menfezden yol yapıldı fakat her yağışın ardından burası da yıkılıyor. Bizler burada mağduruz. Sarımsak işiyle uğraşıyoruz. Pazara gelenler var sarımsaklarını satmak için. Köprümüz yıkıldığı için buradan geçip pazara gelemiyorlar. Hem esnaflar sıkıntılı durumda hem de vatandaşlar çok büyük sıkıntılı durumda. Bizler, Alatarla köyünden çayın karşısına geçmek istediğimizde bağ, bahçeye gitmek istediğimizde çayın içerisinden geçmeye çalışıyoruz. Bazen çayın debisi yüksek oluyor, tehlike arz ediyor, bu yüzden de tehlikeli oluyor, geçemiyoruz. Üç yıldır vali bey, kaymakam bey de dahil gelip burada incelemede bulunuyor fakat henüz bir ilerleme olmadı. Bu işin hali ne olacak, nereye kadar böyle devam edecek bilemiyoruz. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını, köprümüzü inşa etmelerini istiyoruz. 20 tane köy buradan geçiyor. Burada 20 köy ile birlikte mahalleleri var, neredeyse 70 mahalleye çıkıyor, bizler mağdur oluyoruz. Bu köprümüz yapılmazsa bizim halimiz ne olacak bilmiyorum. İçme suyu sorunumuzda var. Sel sebebiyle ya da çaydaki suyun debisinin yükselmesiyle su boruları kopup gidiyor. 3-5 gün boyunca susuz kalıyoruz. Bizler su içemez duruma geliyoruz. Bizlere yardımcı olunmasını istiyoruz. 20 köyün yolu bu köprü üzerinden geçiyor” dedi.

“KÖPRÜMÜZÜN BİRAN ÖNCE YAPILMASI İÇİN YETKİLİLERİN GAYRET GÖSTERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ”

Köprünün biran önce yapılması için yetkililerin gayret göstermelerini talep ettiklerini ifade eden Yusuf Dönmez ise, “Alatarla köyünde bu köprümüz yapılmadığı için bizler mağdur oluyoruz. Köprümüzün biran önce yapılması için yetkililerin gayret göstermelerini talep ediyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu mavi borular Alatarla köyüne giden içme suyunun borularıdır. Bu borularda açıkta kaldığı için herhangi bir olumsuz havada köyümüzde su kesintisi de yaşıyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:46
Öğle
12:55
İkindi
16:44
Akşam
19:53
Yatsı
21:24

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Yeni eczane eczanesi
Arac
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Demir eczanesi
Daday
Küre eczanesi
Kure
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.