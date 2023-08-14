Vatandaşlar, 20 köye geçiş sağlayan ve selde yıkılan köprünün yapılmasını istedi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Alatarla köyünde yaklaşık 20 köyün geçiş sağladığı çevre yolu köprüsünün ayakları hasar gördü. Yapılan inceleme sonrasında köprünün araç geçişine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Daha sonra hasarlı köprü yıkılarak yakın bir bölgeye menfezden geçici bir yol yapıldı. Zamanla yaşanan yağışlardan ötürü geçici menfez yolda hasar aldı. Bu sırada aradan geçen 3 yıla rağmen yıkılan köprünün yerine yenisi ise yapılamadı. Sarımsak hasadının başlaması ve bölge insanının geçimini çiftçilikle sağlaması sebebiyle vatandaşlar, yaklaşık 20 köyün faydalandığı köprünün yeniden yapılmasını talep etti.

“SARIMSAKLARIMIZI SATMAK İÇİN KÖPRÜDEN GEÇİP PAZARA İNEMİYORUZ”

20 köyün kullandığı çevre yolu köprüsünün, 2021 yılında yaşanan sel sonrasında yıkıldığını belirten Taşköprü’nün Alatarla köyü sakinlerinden Hüseyin Yıldırım, “Köprünün yıkılmasının üzerinden üç yıl geçti, buraya birçok kez yetkili geldi. Köprünün ayakları hasar almıştı, idareten de olsa köprüden geçiliyordu. Köprünün ayaklarına biraz güçlendirme yapılabilirdi. Ayakları güçlendirildikten sonra üzerinden rahatlıkla geçilebilecek bir köprüydü. Üç yıldan beri köprünün yapılmasını bekliyoruz. Geçici olarak yakın bir bölgeye menfezden yol yapıldı fakat her yağışın ardından burası da yıkılıyor. Bizler burada mağduruz. Sarımsak işiyle uğraşıyoruz. Pazara gelenler var sarımsaklarını satmak için. Köprümüz yıkıldığı için buradan geçip pazara gelemiyorlar. Hem esnaflar sıkıntılı durumda hem de vatandaşlar çok büyük sıkıntılı durumda. Bizler, Alatarla köyünden çayın karşısına geçmek istediğimizde bağ, bahçeye gitmek istediğimizde çayın içerisinden geçmeye çalışıyoruz. Bazen çayın debisi yüksek oluyor, tehlike arz ediyor, bu yüzden de tehlikeli oluyor, geçemiyoruz. Üç yıldır vali bey, kaymakam bey de dahil gelip burada incelemede bulunuyor fakat henüz bir ilerleme olmadı. Bu işin hali ne olacak, nereye kadar böyle devam edecek bilemiyoruz. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını, köprümüzü inşa etmelerini istiyoruz. 20 tane köy buradan geçiyor. Burada 20 köy ile birlikte mahalleleri var, neredeyse 70 mahalleye çıkıyor, bizler mağdur oluyoruz. Bu köprümüz yapılmazsa bizim halimiz ne olacak bilmiyorum. İçme suyu sorunumuzda var. Sel sebebiyle ya da çaydaki suyun debisinin yükselmesiyle su boruları kopup gidiyor. 3-5 gün boyunca susuz kalıyoruz. Bizler su içemez duruma geliyoruz. Bizlere yardımcı olunmasını istiyoruz. 20 köyün yolu bu köprü üzerinden geçiyor” dedi.

“KÖPRÜMÜZÜN BİRAN ÖNCE YAPILMASI İÇİN YETKİLİLERİN GAYRET GÖSTERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ”

Köprünün biran önce yapılması için yetkililerin gayret göstermelerini talep ettiklerini ifade eden Yusuf Dönmez ise, “Alatarla köyünde bu köprümüz yapılmadığı için bizler mağdur oluyoruz. Köprümüzün biran önce yapılması için yetkililerin gayret göstermelerini talep ediyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu mavi borular Alatarla köyüne giden içme suyunun borularıdır. Bu borularda açıkta kaldığı için herhangi bir olumsuz havada köyümüzde su kesintisi de yaşıyoruz” diye konuştu.

