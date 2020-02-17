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Vatandaşlar Eyüpsultan’dan dualarla kutsal topraklara uğurlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, aralarında 75 Eyüpsultanlı vatandaşın da bulunduğu 251 kişilik umre kafilesini kutsal topraklara uğurladı.Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam aleminin en önemli mekanlarından kabul edilen Eyüpsultan’dan umreye giden vatandaşlar için, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda bir program düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, aralarında 75 Eyüpsultanlı vatandaşın da bulunduğu 251 kişilik umre kafilesini kutsal topraklara uğurladı.
Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam aleminin en önemli mekanlarından kabul edilen Eyüpsultan’dan umreye giden vatandaşlar için, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda bir program düzenlendi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte İstanbul Müftüsü Mustafa Mesten, umreye gidecek vatandaşlar ve yakınları katıldı. Programda Eyüpsultan Camii müezzinleri Davut Şensoy ve Halit Törün, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparak ilahı okudu.
Programda konuşan Başkan Deniz Köken, “Sevgili umre yolcuları şimdiden hayırlı olsun. Ebu Eyyüb El Ensari’nin beldesinden Onun doğduğu beldeye selam götürün inşaallah. Allah kabul etsin. Orada hem şehitlerimiz için, hem afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için, ülkemizin bir daha bu türlü afetler yaşamaması için dualar edin. Yolunuz açık olsun” dedi.
Eyüpsultan Müftü Mesten ise “Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ‘Kim Hac ya da umre ederse, bu ibadetleri esnasında herhangi bir kötülük yapmaz, günah işlemezse anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak geri döner’ buyuruyor. Rabbim bizleri de bu kullarından eylesin inşaallah” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yapılan dualarla vatandaşlar kutsal topraklara uğurlandı.

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