Vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mal ve can güvenliğine karşı yapmış oldukları çalışmalar kapsamında vatandaşları hırsızlık olaylarına karşın uyarılarak bilgilendirildi.

Sokak ve caddeler üzerine park edilen motosiklet ve bisikletlerin kilitlenmesi gerektiği ve ya sağlam bir aparatla bağlanması gerektiğini belirten polis ekipleri, vatandaşlara, motosiklet ve bisikletlerini geceleri özellikle kapalı bir alanda bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Motosiklet ve bisiklet hırsızlığının önüne geçilebilmesi adına kent merkezindeki bütün mahalleleri gezerek, vatandaşları uyaran polis ekipleri aynı zamanda vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde verdi.

