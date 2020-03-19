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Vatandaşlar koronaya karşı tedbir almadı...Belediye bankları söktü

BURSA HABERLERİ  | 19.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Korona virüsü nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istense de Bursa’nın Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı’ndaki kalabalık, belediyeyi harekete geçirdi ve banklar söküldü.Tüm Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele başlatılırken, özellikle risk grubunda olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istenmişti.

Korona virüsü nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istense de Bursa’nın Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı’ndaki kalabalık, belediyeyi harekete geçirdi ve banklar söküldü.
Tüm Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele başlatılırken, özellikle risk grubunda olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istenmişti. Mustafakemalpaşa genelinde tedbirlere uyulduğu, kapatılma kararı verilen işletmelerin kapatıldığı görülse de Adnan Menderes Meydanı’ndaki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.
Meydandaki yaşlı insanların normal yaşamına devam etmesi, özellikle sosyal medyada tepki çekti. Gündeme gelen bu durum sonrasında vatandaşların sağlığı için harekete geçen Mustafakemalpaşa Belediyesi meydandaki tüm bankları yerinden söktü.
Virüs ve salgın tehlikesinin atlatılması ve 2 aylık muhtemel tedbirlerin sona ermesiyle bankların yerine konulacağı öğrenildi.

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