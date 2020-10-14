Vatandaşlara "dolandırıcılık amacıyla yapılan aramaları şikayet edin" çağrısı

ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, gün içerisinde ticari ya da bilgilendirme adı altında yapılan arama ve mesaj gönderimlerinin taciz boyutuna ulaştığını belirterek, konuyla ilgili, vatandaşların ilgili kurumlara şikayetlerini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e göre hizmet sağlayıcıları tarafından alıcılara ticari ileti gönderebilmek için alıcının onayının alınması gerektiğini anlattı.

Telefonun bir iletişim aracı olduğunu hatırlatan Bakal, "Çok önemli bir işin ortasında gelen aramayı açıyoruz ve sesimizi dinleyen, konuşmayan biri çıkıyor. İşimize olan konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Gün içinde telefonumuza onlarca mesaj ve arama gelmeye başladı. Akrabalarımızdan çok dolandırıcılardan SMS alıyoruz." dedi.

Tüketiciyi korumayı amaçlayan ilgili kanun ve yönetmeliklere uymayanların, ısrarlı tacize varan durumlara mahal verdiğine değinen Bakal, "Rahatsız olunan bu ticari iletileri kontrol altına almak ve gerekli işlemi yapabilmek için yeni bir sistem kurma gereği doğmuştur. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulması kararı dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, gereksinimleri karşılamak ve hem tüketiciye hem de hizmet sağlayıcısına kolaylık sağlaması amacıyla İleti Yönetim Sistemi AŞ'yi kurmuştur." diye konuştu.