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Vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

18.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, ilçe merkezinde vatandaşlara kandil simidi ikram ederek Regaip Kandili’ni kutladı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber, Ormanlı Gençlik Kolları Başkanı Emre Avcı ve partililerle birlikte; Devrim Bulvarı üzerinde stant kurarak vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundular. Partililer, ayrıca devam eden koronavirüs salgını nedeniyle maske dağıtımı da yaparak virüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çektiler.
Etkinlik esnasında açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ‘Üç Aylara’ girildiğini hatırlatarak; “İslam alemi olarak üç aylara girmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Allah inşallah içinde bulunduğumuz Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kılar ve Ramazan’a ulaştırır. Bizler de AK Parti İlçe Teşkilatı olarak; yılın ilk kandili olan, bugün idrak ettiğimiz mübarek Regaip Kandili vesilesiyle halkımıza kandil simidi ikram ederek kandilimizin hayırlara vesile olmasını temenni ettik. Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Bunun yanında vatandaşlarımıza maske de dağıtarak, pandemi sürecinde olduğumuzu gündemde tutmak istedik” dedi.
AK Parti İlçe Teşkilatı’nın etkinliği vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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