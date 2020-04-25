Vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtıldı

Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemeği dağıttı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı, Ramazan ayının ilk gününde de ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak yardım faaliyetlerini sürdürdü.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı Seyhan Şubesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen yardım faaliyetinde; 56 haneye sıcak iftar yemeği, 150 haneye de 600 adet ekmek dağıtıldı.

Yapılan çalışmayı değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, “Ramazan-ı Şerif ile birlikte hanelere, sofralara bolluk, bereket gelir. Ramazan ayı, tüm Müslümanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve yardımsever olduğu, herkesin paylaşmanın önemini daha çok anladığı aydır. Bu vesileyle özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu çalışma bizim için çok anlamlı. Birlik olarak, yardımlaşarak bu mübarek günlerin güzelliğini yaşayacağız” diye konuştu.

