YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtıldı

Vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtıldı

ADANA HABERLERİ  | 25.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemeği dağıttı.Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı, Ramazan ayının ilk gününde de ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak yardım faaliyetlerini sürdürdü.Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı Seyhan Şubesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen yardım faaliyetinde; 56 haneye sıcak iftar yemeği, 150 haneye de 600 adet ekmek dağıtıldı.Yapılan çalışmayı değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, “Ramazan-ı Şerif ile birlikte hanelere, sofralara bolluk, bereket gelir.

Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemeği dağıttı.
Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı, Ramazan ayının ilk gününde de ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak yardım faaliyetlerini sürdürdü.
Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı Seyhan Şubesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen yardım faaliyetinde; 56 haneye sıcak iftar yemeği, 150 haneye de 600 adet ekmek dağıtıldı.
Yapılan çalışmayı değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, “Ramazan-ı Şerif ile birlikte hanelere, sofralara bolluk, bereket gelir. Ramazan ayı, tüm Müslümanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve yardımsever olduğu, herkesin paylaşmanın önemini daha çok anladığı aydır. Bu vesileyle özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu çalışma bizim için çok anlamlı. Birlik olarak, yardımlaşarak bu mübarek günlerin güzelliğini yaşayacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Adana Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:44
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Kızları tecavüze uğrayan baba intihar etti

Kızları tecavüze uğrayan baba intihar etti

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.