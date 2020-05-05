YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Vatandaşlara yönelik Sağlıklı Beslenme Hattı kuruldu

Vatandaşlara yönelik Sağlıklı Beslenme Hattı kuruldu

BURSA HABERLERİ  | 05.05.2020 10:38 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, korona virüs salgını ile mücadelede vatandaşların sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak besinler hakkında bilgi alabilmesi amacıyla Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı kuruldu.Korona virüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde izole eden vatandaşların hareketsizlik ve yüksek enerjili besinleri tüketmesine karşın; obezitenin önüne geçmek, yeterli ve dengeli beslenmeyi teşvik etmek amacıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara yönelik Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nı hizmete sunuldu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, korona virüs salgını ile mücadelede vatandaşların sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak besinler hakkında bilgi alabilmesi amacıyla Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı kuruldu.
Korona virüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde izole eden vatandaşların hareketsizlik ve yüksek enerjili besinleri tüketmesine karşın; obezitenin önüne geçmek, yeterli ve dengeli beslenmeyi teşvik etmek amacıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara yönelik Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nı hizmete sunuldu. Diyetisyenlerin görev yaptığı hattı arayan vatandaşlara gerekli danışmanlık hizmeti veriliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Evlerde kalınan süreçte toplumda obezitenin artması ve obeziteye bağlı kronik hastalıkların gündeme gelmesi muhtemeldir. Bunun önüne geçebilmek için toplumda sağlıklı beslenme bilinci ve farkındalığı oluşturmak, sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek amacı ile Müdürlüğümüzce‘Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’ oluşturuldu” dedi.
Sağlıklı Beslenme Danışma Hattı’nın hafta içi 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, vatandaşların (0224) 808 30 80 numaralı hattı arayarak, görevli diyetisyenlerden detaylı bilgiler alabileceğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Bursa Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:51
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:10
Yatsı
21:42

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Aksu Eczanesi
Yildirim
Ay Eczanesi
Nilufer
Cansın Eczanesi
Yildirim
Emek Pak Eczanesi
Osmangazi
Limon Eczanesi
Nilufer
Mineral Eczanesi
Nilufer
Sezer Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.