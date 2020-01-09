YURTHABER
  4. Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mezarlıkta oluşan su birikintisinin evleri tehdit etmesi üzerine gelen ihbar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ne vatandaşlardan gelen istek, talep ve ihbarları hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan bir mezarlıkta oluşan su birikintisinin evleri tehdit etmesi üzerine gelen ihbar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ne vatandaşlardan gelen istek, talep ve ihbarları hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor. Son günlerde il genelinde süren yağışlar nedeni ile Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, Tekkeşinler Mahallesi Ilıkan Mezarlığı’nda su birikmesi oluştu. Oluşan su birikintisinin mezarlık karşısında bulunan evlere yönelmesi nedeni ile vatandaşların Büyükşehir 153 Whatsapp Hattı üzerinden gelen ihbarına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde müdahale edildi.
Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, ilk olarak biriken suyun evlere ulaşmaması için iş makinesi ile kanal açtı. Açılan kanalla suyun tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler mezarlıkta tekrardan su birikintilerinin oluşmaması için mezarlığın giriş kısmına boru hattı döşedi. Döşenen boru hattı ile yağmur sularının tahliyesi gerçekleşecek. Bölge sakinleri aşırı yağmurdan sonra oluşan bu tehlikeyi ilettikten sonra çok kısa sürede ekiplerin olaya müdahale ettiklerini ifade etti. Bölge halkı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
41 Burda AVM gazetecileri ağırladı41 Burda AVM gazetecileri ağırladı
70 yaşında tanıştığı spor hayatını değiştirdi70 yaşında tanıştığı spor hayatını değiştirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

İTSO’dan Kobi’lere alacak sigortası semineri

İTSO’dan Kobi’lere alacak sigortası semineri

Malatya Şeker Fabrikası’na 56 personel alınacak

Malatya Şeker Fabrikası’na 56 personel alınacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:12
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Sahil Eczanesi
Karamursel
Elif Eczanesi
Izmit
Beril Eczanesi
Basiskele
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
Özbay Eczanesi
Golcuk
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.