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Vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyorlar

03.02.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Amasya Valiliği çatısı altında hizmet veren Açık Kapı Müdürlüğü personelleri vatandaşların sosyoekonomik, sağlık ve çevresel faktörler yönünden sorun ile ihtiyaçlarının tespit edilerek çözümüne yönelik gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.Sosyoekonomik, sağlık ve çevresel faktörler yönünden dezavantajlı vatandaşların evlerine yönelik ziyaretler düzenleyen ekipler, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın selamlarını ilettikleri vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası etkin şekilde giderilmesine yönelik çalışmaları takip ediyor.Mobil araç vasıtasıyla daha aktif şekilde yapılan ziyaretlerde yerinde gözlem ile vatandaşların sosyoekonomik, psikolojik, sağlık, çevresel faktörleri değerlendirilerek acil müdahale gereken sorunların tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlıyorlar.

Amasya Valiliği çatısı altında hizmet veren Açık Kapı Müdürlüğü personelleri vatandaşların sosyoekonomik, sağlık ve çevresel faktörler yönünden sorun ile ihtiyaçlarının tespit edilerek çözümüne yönelik gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.
Sosyoekonomik, sağlık ve çevresel faktörler yönünden dezavantajlı vatandaşların evlerine yönelik ziyaretler düzenleyen ekipler, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın selamlarını ilettikleri vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası etkin şekilde giderilmesine yönelik çalışmaları takip ediyor.
Mobil araç vasıtasıyla daha aktif şekilde yapılan ziyaretlerde yerinde gözlem ile vatandaşların sosyoekonomik, psikolojik, sağlık, çevresel faktörleri değerlendirilerek acil müdahale gereken sorunların tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlıyorlar.

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