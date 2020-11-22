VEAH 6. seviye dijital hastane oldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (VEAH), HIMSS’in üst düzey yöneticilerinin incelemelerinin ardından ‘HIMSS 6’ sertifikası almaya hak kazandı.

Bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla HIMSS’in üst düzey yetkilileri, bir süredir dijitalleşme yolunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Sahip olduğu ileri teknoloji medikal ekipmanlarıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, HIMSS’in üst düzey yöneticilerinin incelemelerinin ardından ‘HIMSS 6’ sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika teslim törenine HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner, Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse, VEAH Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve hastane yöneticileri katıldı. Başhekim Çelik’in sunumunun ardından hastanenin birimleri gezildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse, dijital hastane kavramının önemine dikkat çekerek, tüm koşulları yerine getirip 6’ncı seviye sertifika almaya hak kazanan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarını kutladı. Dr. Köse, büyük ölçekli hastanelerde dijitalleşme süreçlerinin daha zor olduğunu vurgulayarak, VEAH Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilerleyen dönemde dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen ”HIMSS Emram Stage 7” sertifikasyonunu da alacağına inandığını belirtti.

