VEAH 7. seviye dijital hastane olmayı hedefliyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (VEAH) Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için dijitalizasyonun son seviyesi olan HIMSS Stage 7’ye geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla 3 yıldır HIMSS EMRAM Stage 6 hizmeti sunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda HIMSS EMRAM Stage 6 seviyesini hak eden ve HIMSS EMRAM Stage 7 seviyesi için de aday olabileceği belirtildi. Vatandaşa daha kaliteli, doğru, etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan hastane, Türkiye’de bin 500 yataklı olup da HIMSS Stage 6 revaluationunu alan tek hastane unvanına sahip oldu.

“Seviye 6 düzeyinde 3 yıldır hizmet veriyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan VEAH Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bilgi yönetim sistemi personeline HIMSS Stage 6 revaluation ve akreditasyonu için teşekkür belgesi verdiklerini belirtti. Dünya genelinde hastanelerin teknolojiyi kullanması, modernizasyonu ve bunu pratiğe aktarmasını ölçen Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan bir akreditasyon programı olduğunu anımsatan Başhekimi Çelik, “Bu akreditasyon programına kısaca HIMSS EMRAM denilmektedir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak da bu akreditasyonu seviye 6 düzeyinde 3 yıldır hizmet veriyoruz. Bu 3 yıllık sürecin sonucunda belirtilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını tekrardan kontrol etmek amacıyla Avrupa Direktörü, Bakanlık personellerinin ve Türkiye’deki temsilcisi Medipol Hastanesi yetkililerinin katıldığı bir değerlendirme yapıldı” dedi.