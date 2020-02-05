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VEDAŞ ekiplerinden büyük fedakarlık

MUŞ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:05 | Son Güncelleme

Muş’ta Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için ağaç direkleri omuzlarında taşıyarak fedakarca çalışıyor.VEDAŞ Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muş merkez ve kırsal bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Muş’ta Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için ağaç direkleri omuzlarında taşıyarak fedakarca çalışıyor.
VEDAŞ Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muş merkez ve kırsal bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Mescitli köyüne bağlı Karaağaç mezrasında yaşanan arızayı gidermek için bölgeye yönlendirilen ekipler, devrilen direk ve kopan telleri onarıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgede yürüyen ekipler, araçların giremediği engebeli arazileri de köylülerin atlarıyla aşıyor.
Çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, meteorolojinin kar uyarısı vermesinin hemen ardından kar eylem planı kapsamında hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, “Yoğun kar uyarısını aldıktan sonra izinde olan ekiplerimizi göreve çağırdık. Takviye ekiplerimizle birlikte onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu an için yolu kapalı olan 8 mezramızda enerji kesintisi yaşanmaktadır. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı köy ve mezra yollarımıza ilişkin İl Özel İdaresi ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Olumsuz hava şartları nedeniyle Mescitli köyümüzü ve Karaağaçlı mezramızı enerjilendiren 29 adet direğimiz hasar gördü. Ekiplerimiz bu arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Araçların gidemediği bölgelere at sırtında ya da yaya ulaşmaya çalışıyoruz. Kar ve tipiye rağmen tüm imkânlarımızı seferber ederek enerjisiz bölge kalmaması için seferber olduk” dedi.
Karaağaç beldesinde yaşayan Cüneyt Korkmaz, etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle direklerin devrilmesi sonucu elektriklerin kesildiğini söyledi. Ekiplerin mezralarına yeniden elektrik vermesi için yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Korkmaz, “Biz de köylü olarak yardımcı olmak için atla malzeme taşıyoruz. Çünkü arazi engebeli ve yer yer 1,5 metre kar kalınlığı olduğu için araçla arıza yerine ulaşmak mümkün değil” diye konuştu.

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