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VEDAŞ’tan zorlu çalışma

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için dondurucu soğukla zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.İlçede dün etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ilçenin birçok noktasın da elektrik arızaları meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için dondurucu soğukla zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.
İlçede dün etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ilçenin birçok noktasın da elektrik arızaları meydana geldi. VEDAŞ arıza ekipleri ilçeye 10 kilometre uzaktaki Akçalı köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler zor şartlara rağmen insanlara kesintisiz enerji sağlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Vatandaşlar ise VEDAŞ arıza ekiplerine teşekkür etti.

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