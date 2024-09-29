Vedat Milor'dan yeni menemen sorusu: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasıyla hafızalara kazınan gastronomi yazarı Vedat Milor yeni sorusunu sordu. Milor, sosyal medyayı yine ikiye bölecek yeni bir tartışma başlattı.

Instagram hesabından "Menemeni siz nasıl seversiniz? Tercihiniz nedir?" notuyla bir video paylaşan Milor şunları söyledi:

"Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor. Fatma Hanım yaptı. Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates. Ekmek yemiyoruz, modaya uyuyoruz. Yanında sağlıklı su da içiyoruz. Normalde bira da içilir."

"BEN BEYAZ PEYNİRLİ SEVİYORUM"

Vedat Milor devamında "En önemli soruyu sormadım. Üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da tartışma beyaz peynirli mi beyaz peynirsiz mi?" dedi.

Yine yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Vedat Milor'ün sorusuna buradan yanıt verebilirsiniz: