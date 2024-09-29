MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vedat Milor'dan yeni menemen sorusu: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"

Vedat Milor'dan yeni menemen sorusu: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.09.2024 14:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasıyla uzun süre gündemde kalan Vedat Milor'dan, yeni bir menemen sorusu geldi. Buyrun sohbete: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"

Vedat Milor'dan yeni menemen sorusu: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasıyla hafızalara kazınan gastronomi yazarı Vedat Milor yeni sorusunu sordu. Milor, sosyal medyayı yine ikiye bölecek yeni bir tartışma başlattı.

Instagram hesabından "Menemeni siz nasıl seversiniz? Tercihiniz nedir?" notuyla bir video paylaşan Milor şunları söyledi:

"Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor. Fatma Hanım yaptı. Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates. Ekmek yemiyoruz, modaya uyuyoruz. Yanında sağlıklı su da içiyoruz. Normalde bira da içilir."

Ekran görüntüsü 2024-09-29 145614

"BEN BEYAZ PEYNİRLİ SEVİYORUM"

Vedat Milor devamında "En önemli soruyu sormadım. Üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da tartışma beyaz peynirli mi beyaz peynirsiz mi?" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-09-29 145652

Yine yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Vedat Milor'ün sorusuna buradan yanıt verebilirsiniz:

Vedat Milor'dan yeni tartışma: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"

Vedat Milor'dan yeni tartışma: "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?"
Ufalanır
Ufalanmaz
Herkes keyfine göre...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Menemen Vedat Milor
En Çok Okunan Haberler
Detayları şimdiden merak edildi! AK Parti resmen duyurdu: Önümüzdeki dönemde çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz

Detayları şimdiden merak edildi! AK Parti resmen duyurdu: Önümüzdeki dönemde çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz

SGK Başuzmanı emekli adaylarına güzel haberi verdi! Ömür boyu etkileyecek

SGK Başuzmanı emekli adaylarına güzel haberi verdi! Ömür boyu etkileyecek

Eleştiriler sonrası veda mı etti? Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Eleştiriler sonrası veda mı etti? Muslera'dan olay yaratan paylaşım

2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var

2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var

Banka komisyonunu vatandaştan alan işletmeler dikkat!

Banka komisyonunu vatandaştan alan işletmeler dikkat!

Prens Selman: 'Filistin meselesi' umurumda değil!

Prens Selman: 'Filistin meselesi' umurumda değil!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.