Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oluyor

TFF Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç'in Lazio'a transfer oluyor. Sarı lacivertli takımın resmi açıklamayı 10 Eylül Perşembe günü yapması bekleniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre, yıldız golcünün aynı gün İtalya'ya gideceği iddia edildi. Vedat Muriqi için İtalyan ekibi, Fenerbahçe'ye 18 milyon garanti olmak üzere bonuslarla 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bilindiği üzere Muriqi, sosyal medya hesabından Lazio'yu takibe almıştı.



