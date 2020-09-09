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Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oluyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio ile adı anılan Vedat Muriqi'in transferinde sona gelindi. 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maça çıkan Vedat Muriç, 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oluyor

TFF Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç'in Lazio'a transfer oluyor. Sarı lacivertli takımın resmi açıklamayı 10 Eylül Perşembe günü yapması bekleniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre, yıldız golcünün aynı gün İtalya'ya gideceği iddia edildi. Vedat Muriqi için İtalyan ekibi, Fenerbahçe'ye 18 milyon garanti olmak üzere bonuslarla 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bilindiği üzere Muriqi, sosyal medya hesabından Lazio'yu takibe almıştı.


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