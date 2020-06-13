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Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo maç sonucu konuştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.06.2020 00:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Muriqi ve Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ve yıldız ismi Luiz Gustavo, Hes Kablo Kayserispor maçı sonrası konuştu.

VEDAT MURİQİ: "TRABZONSPOR'U GEÇECEĞİZ"

Koronavirüs sonrası verilen aranın ardından ger dönüşün kolay olmadığını vurgulayan Vedat Muriqi "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İki aylık aradan sonra formda kalmaya çalışsak da zorlandık. Uzun süredir galip gelemiyorduk. İyi bir galibiyet aldık, bu salı günkü Trabzonspor maçı için moral olacak. İnşallah salı günü de sahamızda Trabzonspor'u geçeceğiz." dedi.

"ADALEMDE AĞRI VARDI"

Maça yedek başlaması hakkında konuşan Vedat Muriqi "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye konuştu.

"BOŞ SAHADA OYNAMAK KÖTÜ"

Tribünlerin boş olmasıyla ilgili de konuşan Kosovalı golcü "Boş sahada maç olmak futbolcular için de sıkıntı. Özellikle iç sahada taraftarımızın iyi günde ve kötü günde bize destek olduğunu biliyorum ama böyle boş bir sahaya çıktığımızda afallıyoruz. Pankartlar, karton taraftarlar görsel olarak çok güzel. İnşallah yeniden buluşacağız." açıklamasını yaptı.

LUİZ GUSTAVO: BUNU YAPMAYI SEVİYORUM

Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Koronavirüsün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.

"SANIRIM İŞİMİ SEVİYORUM"

32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.

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