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Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu

KARS HABERLERİ  | 14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Vefa ekibi Kars'ta 4 bin 770 kişinin yardımına koştu

Kars'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere 4 bin 770 kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda kişi 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Kars'ta Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte oluşturulan 314 kişilik Vefa ekibi bugüne kadar 4 bin 770 talebe cevap vererek vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.

Vali Türker Öksüz, yaptığı açıklamada vatandaşların hizmetinde olduklarını belirterek, "Kıymetli büyüklerimiz tarafından Valiliğimize iletilen PTT, sağlık, sosyal hizmetler gibi talepler, Valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediliyor. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadesini kullandı.

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ihtiyaç Kars "Vefa Sosyal Destek Grubu" Yardım

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