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‘Vefa’ ekibinden 65 yaşındaki kadına kömür desteği

VAN HABERLERİ  | 16.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadının kömür talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Rukiye Laçinkaya isimli vatandaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak destek istedi.

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadının kömür talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.
Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Rukiye Laçinkaya isimli vatandaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak destek istedi. Korona virüs salgınından dolayı dışarı çıkamadığını ifade eden Laçinkaya, maddi durumunun da yetersiz olduğunu belirtti. Kömürü olmadığını kaydeden Laçinkaya, bu nedenle evinin soğuk olduğunu Erciş Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Erciş Sevim Kürüm Anadolu Lisesi tarafından verilen 5 torba kömürü Laçinkaya’ya teslim etti.
Laçinkaya, desteklerinden dolayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’na teşekkür etti.

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