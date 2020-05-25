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Vefa ekipleri, kuvözde yatan çocuk için seferber oldu

MARDİN HABERLERİ  | 25.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kızıltepe’de hastanede kuvözde yatan bebeğin anne sütü ihtiyacını karşılamak için anneyi Derik’ten Kızıltepe’ye götürdü.Derik’te 112’ye gelen ihbar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri harekete geçti.

Vefa ekipleri, kuvözde yatan çocuk için seferber oldu

Mardin’in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kızıltepe’de hastanede kuvözde yatan bebeğin anne sütü ihtiyacını karşılamak için anneyi Derik’ten Kızıltepe’ye götürdü.
Derik’te 112’ye gelen ihbar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri harekete geçti. Derik’te ikamet eden bir anne, hastanede yatan bebeğin anne sütü ihtiyacını karşılamak için anne Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından Derik’ten Kızıltepe’ye götürüldü. Anne bebeğinin süt ihtiyacını giderdikten sonra tekrar Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından evine getirildi.
Bebeğine Ramazan Bayramında kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden anne, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

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