YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor

Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 24.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kilis ve ilçelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.Kilis ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Kilis merkez, Elbeyli Musabeyli ile Polateli ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor

Kilis ve ilçelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.
Kilis ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Kilis merkez, Elbeyli Musabeyli ile Polateli ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Jandarma ve polis eşliğinde dağıtımların süreceği bildirildi.

Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyorBu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Başkan Yalçın’dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye proje sunumu

Başkan Yalçın’dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye proje sunumu

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Kilis Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:43
İkindi
16:11
Akşam
18:54
Yatsı
20:08

Kilis Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Hamdemirci Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda incelemede bulundu

Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda incelemede bulundu

TSK’dan Genel Sekreter Sümer’e takdirname

TSK’dan Genel Sekreter Sümer’e takdirname

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Başkan Bulut hastaneden taburcu oldu

Başkan Bulut hastaneden taburcu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.