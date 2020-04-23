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Vefa Sosyal Destek Grubu "23 Nisan konvoyu" ile çocuklara moral verdi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Vefa Sosyal Destek Grubu "23 Nisan konvoyu" ile çocuklara moral verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evde kalan çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla konvoy düzenledi.

Ekipler, evlerdeki çocuklara oyuncak ve Türk bayrağı hediye ettikten sonra Anadolu lisesi bahçesinde toplandı.

Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyelerinin de destek verdiği grup, daha sonra Türk bayrağıyla süsledikleri araçlarla şehir turu attı, çocukların bayramını kutladı.

Bir kamyonet üzerine bağlanan hoparlör sistemiyle de çocuklara yönelik müzik yayını yapıldı.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar da ekiplere alkışlarla destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Kırklareli Konvoy Müzik Vefa

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İmsak
04:35
Sabah
06:12
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:07
Yatsı
21:37

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Serkan Eczanesi
Merkez
Hongurlar Eczanesi
Luleburgaz
Yaşar Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
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