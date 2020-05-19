YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Vefa Sosyal Destek Grubu Ege’nin doğum günü sevincine ortak oldu

Vefa Sosyal Destek Grubu Ege’nin doğum günü sevincine ortak oldu

BAYBURT HABERLERİ  | 19.05.2020 09:48 | Son Güncelleme

Bayburt Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 13 yaşına giren fiziksel engelli Ege Tütüneken’in doğum gününü unutmadı.İstanbul’da ikamet eden Emine Tütüneken, kendisinden binlerce kilometre uzaktaki kardeşi Ege’nin 17 Mayıs’ta yeni yaşına gireceğini belirterek Bayburt Valiliği ile iletişime geçti.

Bayburt Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 13 yaşına giren fiziksel engelli Ege Tütüneken’in doğum gününü unutmadı.
İstanbul’da ikamet eden Emine Tütüneken, kendisinden binlerce kilometre uzaktaki kardeşi Ege’nin 17 Mayıs’ta yeni yaşına gireceğini belirterek Bayburt Valiliği ile iletişime geçti. Kendisi gelemediği için kardeşinin doğum gününün kutlanmasını isteyen abla Tütüneken, yetkililerden yardım istedi. Gelen talebini değerlendiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de durumu Vali Cüneyt Epcim’e aktardı.
Vali Epcim’in talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler Gençosman Mahallesi’nde ikamet eden Ege’ye sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ellerinde hediyelerle eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ege’ye doğum günü pastası kesti.
Sürpriz kutlama karşısında mutluluğu gözlemlenen Ege; Vali Epcim ve ilgililere teşekkür etti.
Ege’nin babası Sacettin Tütüneken ise kutlamadan İstanbul’daki kızlarının bilgilendirmesiyle haberdar olduklarını söyledi. Baba Tütüneken, “Açıkçası beklemiyorduk. Ablası yetkililerle iletişime geçmiş. Bize de söylememişti. Cuma günü haberimiz oldu. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Bayburt Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:06
Sabah
04:53
Öğle
12:21
İkindi
16:16
Akşam
19:39
Yatsı
21:17

Bayburt Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Doğu Karadeniz’de sıcaklık uyarısı

Doğu Karadeniz’de sıcaklık uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm’de ilke imza attı

Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm’de ilke imza attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.