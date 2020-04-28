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Vefa Sosyal Destek Grubuna 11 bin 235 başvuru

BARTIN HABERLERİ  | 28.04.2020 21:07 | Son Güncelleme

Bartın’da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için tüm kurumlar seferber edildi.Bu kapsamında Valilik Koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların 7/24 yardımına koşuyor.Merkez, ilçe ve köylerden 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılar doğrultusunda vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları Bartın Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle ve köy muhtarları, Kızılay Bartın Şubesi görevlileri ve gönüllülerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubuna 11 bin 235 başvuru

Bartın’da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için tüm kurumlar seferber edildi.
Bu kapsamında Valilik Koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların 7/24 yardımına koşuyor.
Merkez, ilçe ve köylerden 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılar doğrultusunda vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları Bartın Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle ve köy muhtarları, Kızılay Bartın Şubesi görevlileri ve gönüllülerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Yaşlıların kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri de Evde Sağlık Hizmetleri tarafından karşılanıyor.
Vali Sinan Güner, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından bugüne kadar 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 11 bin 235 arama yapıldığını, Vefa Sosyal Destek Ekiplerince tüm başvuruların karşılandığını belirterek, sahada 7/24 vatandaşın yanında olan Vefa Sosyal Destek Ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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